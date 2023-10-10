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        Tunceli'de kuduzla mücadele için hava aracıyla aşı çalışması yapılacak

        Tunceli'de kuduz hastalığıyla mücadele kapsamında tilkilere yönelik hava aracıyla aşı çalışması yapılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 10:29 Güncelleme: 10.10.2023 - 10:29
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        Tunceli'de kuduzla mücadele için hava aracıyla aşı çalışması yapılacak
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        Tunceli'de kuduz hastalığıyla mücadele kapsamında tilkilere yönelik hava aracıyla aşı çalışması yapılacağı bildirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte kuduza karşı 15-20 Ekim arasında çalışma yürütüleceği belirtildi.

        Tilkiler için hava aracıyla doğaya ilaç bırakılacağı ifade edilen açıklamada, "Aşı sadece tilkiler için hazırlanmış olup diğer hayvanlara bir etkisi yoktur. Aşılama çalışmalarının başarısı için köpekler bir hafta süreyle bağlı tutulmalı ve aşının etkisinin bozulmaması için insan eli değmemelidir." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklama, aşıya temas halinde vatandaşların ellerini sabunla yıkaması ve sağlık ocağına başvurması gerektiği kaydedildi.

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