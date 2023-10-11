Tunceli'de basın açıklamaları ve etkinlikler geçici süreyle izne bağlandı Tunceli'de basın açıklamaları ve etkinlerin 4 gün süreyle izne bağlandığı bildirildi.

Tunceli’de basın açıklamaları ve etkinlerin 4 gün süreyle izne bağlandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte her türlü olumsuzluğun önüne geçilmesi amacıyla bazı kararlar alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, sadece Valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinliklerin yapılabileceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tunceli sınırları içerisinde meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, anma, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afiş, poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans, sinevizyon gösterimi gibi tüm eylem ve etkinliklerin 15 Ekim günü saat 23.59’a kadar 4 gün süreyle mülki idare amirin iznine bağlanması kararı alınmıştır."