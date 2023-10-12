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        Tunceli'nin tescilli yöresel lezzetleri üniversite öğrencilerine tanıtıldı

        Tunceli'nin tescilli yöresel lezzetleri, Munzur Üniversitesi ailesine katılan öğrencilere tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 11:42 Güncelleme: 12.10.2023 - 12:04
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        Tunceli'nin tescilli yöresel lezzetleri üniversite öğrencilerine tanıtıldı
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        Tunceli'nin tescilli yöresel lezzetleri, Munzur Üniversitesi ailesine katılan öğrencilere tanıtıldı.

        Munzur Üniversitesinde "1. Munzur Yöresel Ürünler Tanıtım Günleri" etkinliği yapıldı.

        Üniversitenin Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, bazı esnaf ve kurumlar stant kurdu.

        Etkinlikte, coğrafi işaretli dağ sarımsağı ve Ulukale dutunun yanı sıra yörede üretilen sirke çeşitleri, kultik çekirdeği, pekmez, pestil, cevizli sucuk, bitkisel sabunlar ve kuru fasulye gibi ürünler öğrencilere tanıtıldı.

        Rektör Prof. Dr. Kenan Peker de stantları ziyaret ederek görevlilerden ürünler hakkında bilgi aldı.

        Etkinlikle başka şehirlerden üniversite okumak için gelen öğrencilerin, kente özgü lezzetleri tanıması amaçlanıyor.

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