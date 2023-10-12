Tunceli'de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen 8 kişi gözaltına alındı Tunceli'de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba müdahale eden polis 8 kişiyi gözaltına aldı.

Tunceli'de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba müdahale eden polis 8 kişiyi gözaltına aldı.

Moğultay Mahallesi Sanat Sokağı'nda izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruptakilere, polis ekipleri dağılmaları konusunda uyarıda bulundu.

Uyarılara rağmen dağılmayan, aralarında bazı siyasi parti temsilcilerinin de olduğu göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede çıktı.

Arbede sırasında gözaltına alınan E.T, F.Y, N.Ö.Z, O.Ç, E.Ş, H.Y, Ç.B. ve A.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.