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        Munzur Üniversitesinde 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni yapıldı

        Munzur Üniversitesinde, "2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 19:33 Güncelleme: 12.10.2023 - 19:40
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        Munzur Üniversitesinde 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni yapıldı
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        Munzur Üniversitesinde, "2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni" gerçekleştirildi.

        Üniversite kampüsündeki Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, törende yaptığı konuşmada, üniversite, lise ve ortaöğretim kurumlarının devletin ilgi alanlarına giren yerler olduğunu söyledi.

        Anadolu'ya herkesin bir borcu olduğunu belirten Tekbıyıkoğlu, "Donanımla beraber bir yazılım da gerekiyor. Öğretmenlerimiz ve hocalarımız burada emanet olan evlatlarımıza bu yazılımı da vermek durumundadırlar. Burası Anadolu coğrafyasının çok ama çok özel bir yeri. Biz mesleğimiz itibariyle birçok yeri geziyoruz ve Türkiye'nin dört bir tarafında görev yaptım. Tunceli'den daha güzel bir il açıkçası hatırlamıyorum." dedi.

        Vali Tekbıyıkoğlu, ileride mezun olacak olan öğrencilerin Tunceli'nin kültür ve turizm elçisi olacağını dile getirerek, "Bu muhteşem memleketi ve kültürü buradan gidip başka yerde anlatacaksınız. Burayı hep seveceksiniz ve buradaki dostluklarınız sizin hayatınızdaki en önemli dostluklar olacak." ifadelerini kullandı.

        Rektör Prof. Dr. Kenan Peker de Türkiye'de her geçen yıl üniversitelere daha fazla önem verildiğini belirtti.

        Üniversitelerin öğrencilere önemli fırsatlar sunduğunu ifade eden Peker, şunları kaydetti:

        "Göreve başladığımız 6 Haziran'dan bugüne üniversitemizde çok değerli akademik ve idari personelimizle bazı düzenlemeler yapmaya çalıştık. Çağı yakalamak adına müfredatlarımızı güncelledik ve AR-GE inovasyon derslerimizi yüzde 30'a kadar koymaya çalıştık. Sayın Valimizin başkanlığında ilimize gelecek olan gençlerimizin barınma, ulaşım ve beslenme konularına ilişkin toplantılar yapıldı ve gerekli önlemleri aldık."

        Konuşmaların ardından profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi unvanı almaya hak kazanan akademisyenlere beratları verildi.

        Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, kurum müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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