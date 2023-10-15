Tunceli'de bir evde çıkan yangında eşyalar kullanılamaz hale geldi
Tunceli'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Giriş: 15.10.2023 - 09:47 Güncelleme: 15.10.2023 - 09:47
Tunceli'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Moğultay Mahallesi Oğuz Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın son katında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında evin bazı odaları ve içerisindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.