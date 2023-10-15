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        Tunceli'de bir evde çıkan yangında eşyalar kullanılamaz hale geldi

        Tunceli'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 09:47 Güncelleme: 15.10.2023 - 09:47
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        Tunceli'de bir evde çıkan yangında eşyalar kullanılamaz hale geldi
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        Tunceli'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Moğultay Mahallesi Oğuz Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın son katında yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangında evin bazı odaları ve içerisindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

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