Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Munzur Vadisi'nde kaçak balık avlayanlara 193 bin 634 lira ceza

        Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda kaçak balık avladıkları belirlenen 88 kişiye 193 bin 634 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 15:40 Güncelleme: 17.10.2023 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Munzur Vadisi'nde kaçak balık avlayanlara 193 bin 634 lira ceza
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda kaçak balık avladıkları belirlenen 88 kişiye 193 bin 634 lira ceza uygulandı.

        Türkiye'nin önemli milli parkları arasında yer alan Munzur Vadisi Milli Parkı, el değmemiş doğası ve su kaynaklarıyla dikkati çekiyor.

        Her mevsim farklı güzellikler sunan milli parkta, bozayı, su samuru, alabalık, vaşak, kurt, yaban keçisi ve porsuk gibi canlı türleri yaşıyor.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi görevlileri de parktaki yaban hayatının korunması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Belirli aralıklarla devriye görevi yapan ekipler, 1 Ocak-17 Ekim tarihlerinde milli parkta yaptıkları denetimlerde 88 kişinin kaçak yöntemlerle balık avladığını tespit etti.

        Bu kişiler hakkında Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapılarak 193 bin 634 lira ceza uyguladı.

        DKMP görevlileri balık avında kullanılan 108 tırıvırıya da el koydu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yunanistan'daki kanlı pusuda detaylar netleşti!
        Yunanistan'daki kanlı pusuda detaylar netleşti!
        Takside çocuk tacizine istenen ceza belli oldu!
        Takside çocuk tacizine istenen ceza belli oldu!
        Lübnan'dan İsrail'e yeni saldırı
        Lübnan'dan İsrail'e yeni saldırı
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Hacettepe'de yaşandı! 'Acil'de bıçakla saldırdı!
        Hacettepe'de yaşandı! 'Acil'de bıçakla saldırdı!
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi
        Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Brüksel'de iki kişiyi öldüren zanlı yakalandı
        Brüksel'de iki kişiyi öldüren zanlı yakalandı
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        Oğlunu öldürüp sulama kanalına atmıştı! O babaya tahrik indirimi!
        Oğlunu öldürüp sulama kanalına atmıştı! O babaya tahrik indirimi!
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Yarına dikkat! Sağanak ve fırtına uyarısı
        Yarına dikkat! Sağanak ve fırtına uyarısı
        İsrail-Gazze sınırında askeri hareketlilik
        İsrail-Gazze sınırında askeri hareketlilik
        Derbide koz Aboubakar!
        Derbide koz Aboubakar!

        Benzer Haberler

        İstanbul'dan köyüne dönen yazar Tunceli'de masalları derliyor
        İstanbul'dan köyüne dönen yazar Tunceli'de masalları derliyor
        Tunceli'de bir evde çıkan yangında eşyalar kullanılamaz hale geldi
        Tunceli'de bir evde çıkan yangında eşyalar kullanılamaz hale geldi
        Munzur Üniversitesinde 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni yapıldı
        Munzur Üniversitesinde 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni yapıldı
        Tunceli'de izinsiz basın açıklamasına müdahale: 8 gözaltı (2)
        Tunceli'de izinsiz basın açıklamasına müdahale: 8 gözaltı (2)
        Tunceli'de izinsiz basın açıklamasına müdahale: 8 gözaltı
        Tunceli'de izinsiz basın açıklamasına müdahale: 8 gözaltı
        Tunceli'de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen 8 kişi gözaltına alındı
        Tunceli'de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen 8 kişi gözaltına alındı