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        Tunceli'de üniversite öğrencileri sportif ve sanatsal faaliyetlerle keyifli zaman geçiriyor

        Tunceli'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikler sayesinde üniversite öğrencileri kentte keyifli vakit geçiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 12:43 Güncelleme: 18.10.2023 - 12:43
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        Tunceli'de üniversite öğrencileri sportif ve sanatsal faaliyetlerle keyifli zaman geçiriyor
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        Tunceli'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikler sayesinde üniversite öğrencileri kentte keyifli vakit geçiriyor.

        Munzur Üniversitesine bu yıl kayıt yaptıran öğrencilerin, ilin tarihi ve doğal güzelliklerini tanımaları için çeşitli etkinlikler organize ediliyor.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Gelin Tanış Olalım Projesi" ile de ailelerinden uzakta olan öğrencilerin sosyal aktivitelere katılması sağlanıyor.

        Proje kapsamında öğrenciler, Uzunçayır Baraj Gölü'nde düzenlenen tekne turlarına katılıp Gençlik Merkezi'ndeki atölyelerde sanatsal çalışmalarla ilgileniyor.

        Öğrenciler okul dışındaki zamanlarında ise spor tesislerinde futbol, basketbol, masa tenisi, satranç ve voleybol oynayarak eğleniyor.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Ekinci, AA muhabirine, devletin tüm imkanlarını üniversiteli öğrenciler için seferber ettiğini söyledi.

        Her konuda öğrencilere yardımcı olduklarını belirten Ekinci, "Çocuklarımızı tanımaya ve onlara kendimizi tanıtmaya çalışıyoruz. İlimizde gençlerle ilgili çok sayıda spor tesisi var. Devletimiz buraya gerçekten iyi yatırımlar yapmış ve biz de gençlerimizin her daim yanındayız." dedi.

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