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        Tunceli'de hız ihlali yapan 54 sürücüye idari para cezası uygulandı

        Tunceli'de gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 54 sürücüye hız ihlali nedeniyle idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 14:05 Güncelleme: 18.10.2023 - 14:05
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        Tunceli'de hız ihlali yapan 54 sürücüye idari para cezası uygulandı
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        Tunceli'de gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 54 sürücüye hız ihlali nedeniyle idari para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

        Bu sayede suçlularla etkin mücadele yürüten ekipler, kente giriş çıkış noktaları ve ana caddelerde yaptıkları trafik denetimlerinde 209 aracı kontrol etti.

        Denetimlerde hız ihlali yaptığı tespit edilen 54 sürücü hakkında idari para cezası uygulandı.

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