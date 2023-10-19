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        Tunceli'de alkollü araç kullanan 4 sürücüye cezai işlem uygulandı

        Tunceli'de alkollü araç kullandığı tespit edilen 4 sürücüye cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 09:29 Güncelleme: 19.10.2023 - 09:29
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        Tunceli'de alkollü araç kullanan 4 sürücüye cezai işlem uygulandı
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        Tunceli'de alkollü araç kullandığı tespit edilen 4 sürücüye cezai işlem uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki sürücülerin trafik kurallarına uymaları için çalışmalarına devam ediyor.

        Ekipler, bu kapsamda çevre il ve ilçeleri birbirine bağlayan kara yolları ile ana caddelerde belirli aralıklarla denetimler gerçekleştiriyor.

        Denetimlerde alkollü araç kullandığı belirlenen 4 sürücünün ehliyetine el konuldu, 6 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

        Kentte trafik güvenliğinin devamlılığının sağlanması amacıyla Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ve droneler ile denetimler sıklaştırılacak.

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