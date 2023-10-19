Tunceli'de Muhtarlar Günü kutlandı
Tunceli'de Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Tunceli'de Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Valilik binası bahçesinde yapılan törende, İsmet İnönü Mahallesi muhtarı Hasan Demir ve Suvat Köyü muhtarı Hasan Yıldırım, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.
Muhtarlar daha sonra Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nu makamında ziyaret etti.