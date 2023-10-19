Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'ndan Muhtarlar Günü mesajı

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Tekbıyıkoğlu, mesajında, muhtarlık müessesesinin Türkiye'de mahalli demokrasinin en eski örneği olduğunu belirtti.

19 Ekim'in Muhtarlar Günü olarak belirlenmesinin devletin muhtarlara verdiği önemin göstergesi olduğunu vurgulayan Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti:

"En önemli vazifesi köy ve mahallelerin her türlü ihtiyacını tespit ederek, gelişimi ve değişimi noktasında kamu kurum ve kuruluşları ile çözüm ortaklığı yapmak olan muhtarlarımız, vatandaşlarımızın teveccühüne mazhar olmak adına büyük bir emek sarf etmektedir. Bu vesileyle kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi gören tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum."