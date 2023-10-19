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        Tunceli'deki asayiş denetimlerinde aranan 13 şüpheli yakalandı

        Tunceli'de polisin yaptığı asayiş denetimlerinde aranan 13 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 14:02 Güncelleme: 19.10.2023 - 14:02
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        Tunceli'deki asayiş denetimlerinde aranan 13 şüpheli yakalandı
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        Tunceli'de polisin yaptığı asayiş denetimlerinde aranan 13 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Suçlularla etkin mücadele yürüten ekipler, il genelinde son bir haftada yaptıkları asayiş denetimlerinde 7 bin 723 kişiyi kontrol etti.

        Denetimlerde aranan 13 şüpheli yakalandı, ruhsatsız tabanca, 18 fişek, 2 kesici alet, şarjör ve 6,30 gram esrar ele geçirildi.

        Ekipler, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında da 240 kişiyi bilgilendirdi.

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