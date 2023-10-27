Tunceli'de "100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" fotoğraf sergisi açıldı
Tunceli'de, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" fotoğraf sergisi açıldı.
Tunceli'de, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" fotoğraf sergisi açıldı.
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Moğultay Mahallesi'ndeki Yeraltı Çarşısı Meydanı'nda düzenlenen sergi için açılış töreni düzenlendi.
Konuşmaların ardından Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve beraberindekiler, sergiyi gezerek geçmişten günümüze sağlık çalışanlarının yer aldığı fotoğrafları inceledi.
Sergiye, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu, kurum amirleri, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.