Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Dünya şampiyonu kicks boksçu Erivan Barut, yeni başarılar için sıkı çalışıyor

        SİDAR CAN EREN - Portekiz'deki Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olan Tuncelili milli sporcu Erivan Barut, yeni başarılara ulaşmak için antrenmanlarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 11:47 Güncelleme: 13.12.2023 - 11:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dünya şampiyonu kicks boksçu Erivan Barut, yeni başarılar için sıkı çalışıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİDAR CAN EREN - Portekiz'deki Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olan Tuncelili milli sporcu Erivan Barut, yeni başarılara ulaşmak için antrenmanlarını sürdürüyor.

        Yaklaşık 7 yıl önce hobi olarak kick boksa başlayan 23 yaşındaki Barut, zamanla bu spora tutkuyla bağlanarak birçok müsabakaya katıldı. Türkiye ve Avrupa şampiyonluğu da elde eden Barut, son olarak Portekiz'in Albufeira kentinde 17-26 Kasım'da gerçekleştirilen Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda altın madalyaya ulaştı.

        Başarılı sporcunun elde ettiği şampiyonluklar, yörede yaşayan kız çocuklarının da spora yönelmesine katkı sağlıyor.

        - "Burada rol modeli olarak gösteriliyorum"

        Erivan Barut, AA muhabirine, Portekiz'de dünyanın en iyileriyle mücadele ederek altın madalyayı kazandığını hatırlattı.

        Hayallerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Barut, "Bir sporcu olarak her şeyimize dikkat etmemiz gerekiyor. Uyku, beslenme, düzenli antrenman, istikrar, psikoloji ve disiplin her şeyi etkiliyor. Ama en önemlisi psikolojik olarak yapabileceğimize inanmak. Tabii bu şampiyonluğu alarak birçok kız çocuğunun önünü açtım. İlimiz küçük bir yer ve burada rol modeli olarak gösteriliyorum. Bu durum da beraberinde sorumluluk getiriyor ve beni mutlu ediyor." diye konuştu.

        Barut, başarıları sayesinde ülke ve dünya çapında tanındığını dile getirerek, "Her gün erken saatlerde kalkıp koşularımı yapıyorum. Temiz havada antrenman yaptığım için büyük avantaj elde ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Antrenör Gürsel Tayam da yıllar önce kurdukları kulüp bünyesinde kick boks branşında çok sayıda sporcu yetirdiklerini anlattı.

        Tayam, kentteki gençlerin spora meraklı olduğunu ifade ederek, "Erivan, haftanın 7 günü çift antrenman yapıyor. Sabahları koşuya gidip fizik ve güç çalışıyor akşamları ise spor salonumuza gelerek ekstra antrenman yapıyor. Bir sporcuda aranan her şey Erivan'da mevcut. Erivan imkansızı başararak kick boks, boks ve muaythai branşında şampiyon oldu." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Taburcu edildi! İşte Meler'in son durumu
        Taburcu edildi! İşte Meler'in son durumu
        Şimdi ne olacak?
        Şimdi ne olacak?
        Süper Lig’in yayın geliri erirken, dört büyüklerin borcu arttı
        Süper Lig’in yayın geliri erirken, dört büyüklerin borcu arttı
        Yasak aşk cinayetine 'hiddet ve şiddetli elem' indirimi!
        Yasak aşk cinayetine 'hiddet ve şiddetli elem' indirimi!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        O sürücüye 32 yıl hapis istemi
        O sürücüye 32 yıl hapis istemi
        Kaçan balık büyük oldu!
        Kaçan balık büyük oldu!
        Ünlü şarkıcıyla ilişkisi konuşulmuştu! Tutuklanan iş insanıyla ilgili "Pes" dedirten iddia!
        Ünlü şarkıcıyla ilişkisi konuşulmuştu! Tutuklanan iş insanıyla ilgili "Pes" dedirten iddia!
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı mı?
        İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı mı?
        6 gün sonra ağaçta bulundu! Kahreden çanta!
        6 gün sonra ağaçta bulundu! Kahreden çanta!
        Doğu Ekspresi coşkuyla karşılandı
        Doğu Ekspresi coşkuyla karşılandı
        "Önce biz inanmalıyız"
        "Önce biz inanmalıyız"
        "Yeni bir hikaye başlıyor"
        "Yeni bir hikaye başlıyor"
        "Roma'nın kalbinde hazine"
        "Roma'nın kalbinde hazine"
        Eski eşini yakarak öldürmüştü! İşte nedeni!
        Eski eşini yakarak öldürmüştü! İşte nedeni!
        Hadise'den U dönüşü
        Hadise'den U dönüşü
        Arjantin'de devalüasyon kararı
        Arjantin'de devalüasyon kararı
        Togg'un sedan modeli geliyor
        Togg'un sedan modeli geliyor
        İşsizlik oranı nasıl düştü?
        İşsizlik oranı nasıl düştü?

        Benzer Haberler

        Karla kaplı Munzur Dağları'nda yiyecek arayan bozayı görüntülendi
        Karla kaplı Munzur Dağları'nda yiyecek arayan bozayı görüntülendi
        Yer altı çarşısı her yağmurda su altı çarşısına dönüyor
        Yer altı çarşısı her yağmurda su altı çarşısına dönüyor
        Karla kaplanan Sultan Baba Dağı kış tırmanışı için dağcıları ağırlıyor
        Karla kaplanan Sultan Baba Dağı kış tırmanışı için dağcıları ağırlıyor
        Tunceli'de kar yağışı; ekipler kapanan yolları açıyor
        Tunceli'de kar yağışı; ekipler kapanan yolları açıyor
        Tunceli'de tarihi eser niteliğinde 51 obje ele geçirildi
        Tunceli'de tarihi eser niteliğinde 51 obje ele geçirildi
        Tunceli'de hız ihlali yapan 95 sürücüye ceza kesildi
        Tunceli'de hız ihlali yapan 95 sürücüye ceza kesildi