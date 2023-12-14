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        Tunceli'de avcılık denetimlerinde 10 kişiye idari işlem uygulandı

        Tunceli'de gerçekleştirilen avcılık denetimlerinde 10 kişi hakkında idari işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 10:55 Güncelleme: 14.12.2023 - 11:11
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        Tunceli'de avcılık denetimlerinde 10 kişiye idari işlem uygulandı
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        Tunceli'de gerçekleştirilen avcılık denetimlerinde 10 kişi hakkında idari işlem uygulandı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatının korunması ve kaçak avcılığın engellenmesi için çalışmalarına devam ediyor.

        Belirli aralıklarla arazide devriye görevi yapan ekipler, Bulgurtepe Devlet Avlağı’nda doğa koruma ve kontrol denetimi gerçekleştirdi.

        Denetimlerde ekipler, kaçak yöntemlerle avlandığı belirlenen 10 kişi hakkında idari işlem yaptı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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