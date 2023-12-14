Tunceli'de avcılık denetimlerinde 10 kişiye idari işlem uygulandı

Tunceli'de gerçekleştirilen avcılık denetimlerinde 10 kişi hakkında idari işlem uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatının korunması ve kaçak avcılığın engellenmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Belirli aralıklarla arazide devriye görevi yapan ekipler, Bulgurtepe Devlet Avlağı’nda doğa koruma ve kontrol denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlerde ekipler, kaçak yöntemlerle avlandığı belirlenen 10 kişi hakkında idari işlem yaptı.