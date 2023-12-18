Tunceli'de trafik kazalarında olay yeri yönetimi eğitimi düzenlendi

Tunceli’de ekiplere yönelik, trafik kazalarında olay yeri yönetimi ve koordineli çalışma eğitimi gerçekleştirildi.

Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) hizmet binasında eğitim düzenlendi.

Eğitime katılan emniyet, jandarma, itfaiye, sağlık, Karayolları ekipleri ile Munzur Arama Kurtarma Derneği üyeleri, AFAD personelinden trafik kazalarında koordineli çalışma ve yapılması gerekenlerle ilgili bilgi aldı.

Soru cevap şeklinde devam eden eğitimde, katılımcılar masabaşı tatbikatı yaptı.