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        Tunceli'de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen 6 kişi gözaltına alındı

        Tunceli'de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba müdahale eden polis 6 kişiyi gözaltına aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 15:55 Güncelleme: 27.12.2023 - 15:55
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        Tunceli'de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen 6 kişi gözaltına alındı
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        Tunceli'de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba müdahale eden polis 6 kişiyi gözaltına aldı.

        Moğultay Mahallesi'ndeki Sanat Sokağı'nda toplanan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) üyeleri, izinsiz basın açıklaması yapmak istedi.

        Polis ekipleri, gruptakilere dağılmaları konusunda uyarıda bulundu.

        Dağılmayan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede çıktı.

        Arbede sırasında gözaltına alınan D.E, C.G, Ö.S, Ö.A, N.Ç.Ö. ve F.Y. emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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