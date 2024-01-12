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        Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Tunceli'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 20:25 Güncelleme: 12.01.2024 - 20:31
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        Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Tunceli’de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda şüpheli B.K’nin yaşadığı eve operasyon düzenleyen ekipler, aramada bir miktar esrar ve kenevir tohumu ile 17 bin 565 lira, 800 dolar ele geçirdi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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