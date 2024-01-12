Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Tunceli'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Tunceli’de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda şüpheli B.K’nin yaşadığı eve operasyon düzenleyen ekipler, aramada bir miktar esrar ve kenevir tohumu ile 17 bin 565 lira, 800 dolar ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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