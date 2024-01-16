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        Tunceli'de kar ve tipi etkili oldu

        Tunceli'de kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 13:05 Güncelleme: 16.01.2024 - 13:05
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        Tunceli'de kar ve tipi etkili oldu
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        Tunceli'de kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kentte bir süredir etkisini gösteren soğuk hava, öğlen saatlerinden itibaren yerini kara bıraktı.

        Yağışla park ve bahçeler ile cadde ve sokaklar beyaza büründü.

        Kar ve tipi nedeniyle sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

        Ekipler sorumluluk alanlarında karla mücadele çalışması başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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