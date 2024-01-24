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        Tunceli'de polis ve jandarma enkazda arama kurtarma tatbikatı yaptı

        Tunceli'de polis ve jandarma ekiplerinin katılımıyla enkazda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 16:09 Güncelleme: 24.01.2024 - 16:09
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        Tunceli'de polis ve jandarma enkazda arama kurtarma tatbikatı yaptı
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        Tunceli'de polis ve jandarma ekiplerinin katılımıyla enkazda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

        Valilik ve AFAD koordinesinde, Munzur Mahallesi'nde gerçekleştirilen tatbikatta, deprem sonrası enkazdan kurtarmaya yönelik çalışma yapıldı.

        Senaryo gereği, depremde yıkılan bir binanın enkazında mahsur kalan vatandaşların olduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

        Dinleme yapan kurtarma ekipleri, daha sonra enkazın altında kaldığı tespit edilen kişilerin çıkarılması için binaya giriş alanlarını belirledi.

        Duvar kırım aletleriyle enkazda oyuklar açan ekipler, yaralılara ulaşıp sedye yardımıyla bulunduğu yerden kurtardı.

        Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, tatbikat sonunda gazetecilere, depreme karşı tedbirlerin artırılması için il genelinde çalışma yapıldığını söyledi.

        Bölgenin birinci derece deprem bölgesi olduğunu belirten Tekbıyıkoğlu, şöyle konuştu:

        "İlimizdeki jandarma ve polis mevcudiyetimiz diğer illerle kıyasladığımız zaman biraz fazla. Arkadaşlarımızla beraber bunun bir hesabını yaptık. Polis özel hareket, polis çevik kuvvet, jandarma özel hareket ve jandarma komando birliklerimizden oluşan 1600 personele eğitimler verdirerek arama kurtarma alanında profesyonel olmalarını sağlıyoruz."

        Tekbıyıkoğlu, arama kurtarma eğitimlerinin belirli aralıklarla devam edeceğini belirterek, "Buradaki 1600 kişilik arama kurtarma timlerinin arasında tayinler olsa bile bunları hep beraber diri tutacağız ve İçişleri Bakanlığımız bu konunun üzerinden hassasiyetle duruyor. Yaptığımız görüşmeler neticesinde ilimizde yeni parkurlar oluşturacağız ve Tunceli bu işin okulu gibi olacak." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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