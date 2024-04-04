Çemişgezek Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek mazbatasını aldı

Somyürek'e çalışmalarında başarılar dileyen Yıldız, "Allah hayırlı uğurlu etsin. 5 yıllık süre içerisinde birlikte çalıştığımız Çemişgezek Belediyesi ailesine ve tüm Çemişgezekli hemşehrililerime teşekkür ediyorum." dedi.

Veda konuşması yapan Yıldız, Çemişgezek'in gelişmesi için her türlü çabayı gösterdiklerini söyledi.

Burada eski belediye başkanı Metin Levent Yıldız ile bir araya gelen Somyürek görevi devraldı.

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