Tunceli'nin Akpazar beldesinde seçimin yenilenmesine karar verildi
Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde seçimin yenilenmesi kararlaştırıldı.
Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde seçimin yenilenmesi kararlaştırıldı.
AK Parti yetkilileri, sandık görevlilerince bazı seçmenlere belediye başkanlığı pusulası verilmediği iddiasıyla seçim sonuçlarına itiraz etti.
İncelemenin ardından itirazı kabul eden İlçe Seçim Kurulu, seçimin 2 Haziran'da yenilenmesine karar verdi.
Akpazar'da belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, 471 oy alan CHP adayı Zeynel Yıldırım kazanmış, AK Parti adayı Ali Aydın 467 oy almıştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.