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        Tunceli'nin Akpazar beldesinde seçimin yenilenmesine karar verildi

        Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde seçimin yenilenmesi kararlaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 11:07 Güncelleme: 04.04.2024 - 11:07
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        Tunceli'nin Akpazar beldesinde seçimin yenilenmesine karar verildi
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        Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde seçimin yenilenmesi kararlaştırıldı.

        AK Parti yetkilileri, sandık görevlilerince bazı seçmenlere belediye başkanlığı pusulası verilmediği iddiasıyla seçim sonuçlarına itiraz etti.

        İncelemenin ardından itirazı kabul eden İlçe Seçim Kurulu, seçimin 2 Haziran'da yenilenmesine karar verdi.

        Akpazar'da belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, 471 oy alan CHP adayı Zeynel Yıldırım kazanmış, AK Parti adayı Ali Aydın 467 oy almıştı.

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