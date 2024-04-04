Tunceli'nin Akpazar beldesinde seçimin yenilenmesine karar verildi

Akpazar'da belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, 471 oy alan CHP adayı Zeynel Yıldırım kazanmış, AK Parti adayı Ali Aydın 467 oy almıştı.

AK Parti yetkilileri, sandık görevlilerince bazı seçmenlere belediye başkanlığı pusulası verilmediği iddiasıyla seçim sonuçlarına itiraz etti.

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