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        Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'dan Ramazan Bayramı mesajı

        Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 09:01 Güncelleme: 10.04.2024 - 09:01
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        Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'dan Ramazan Bayramı mesajı
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        Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Tekbıyıkoğlu, mesajında, iyilik ve doğruluğun bir yaşam ilkesi olarak benimsenmesi gerektiğini belirtti.

        Dayanışma ve yardımlaşmanın hayatın her gününe taşınması için çaba gösterilmesi gerektiğini aktaran Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti:

        "Bu önemli günlerde insanlarımız ortak değerler etrafında kenetlenmeli, hoşgörü, merhamet ve dayanışma duyguları içerisinde sosyal ilişkilerin kuvvetlenmesine özen göstermelilerdir. Vatanımızı savunurken canlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet, bayramı bu yüzden buruk geçiren ailelerine sabırlar diliyorum. Bayramın birlik beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılması ve ülkemize huzur getirmesi dileğiyle Ramazan Bayramı'nızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum."

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