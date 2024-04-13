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        Munzur Vadisi'nde kış uykusundan uyanan bozayı ve yavruları dronla görüntülendi

        Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda kış uykusundan uyanan ve yiyecek arayan bozayı ile 2 yavrusu dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 09:23 Güncelleme: 13.04.2024 - 09:23
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        Munzur Vadisi'nde kış uykusundan uyanan bozayı ve yavruları dronla görüntülendi
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        Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda kış uykusundan uyanan ve yiyecek arayan bozayı ile 2 yavrusu dronla görüntülendi.

        Dört mevsim farklı güzellikler sunan milli park, el değmemiş doğasıyla birçok canlıya ev sahipliği yapıyor.

        Yaklaşık 42 bin hektardan oluşan milli parkta, kurt, vaşak, su samuru, sincap, yaban keçisi, domuz, porsuk, kartal, bozayı ve baykuş gibi türler yaşıyor.

        Baharın gelişiyle doğanın canlandığı milli parkta, kış uykusundan uyanan bozayı ve 2 yavrusu da dronla kayıt altına alındı.

        Bir süre ormanlık alanda gezinen bozayılar, pençeleriyle kazdıkları toprakta buldukları yiyeceklerle beslenmeye çalıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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