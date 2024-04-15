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        Tunceli'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Tunceli'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 21:22 Güncelleme: 15.04.2024 - 21:22
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        Tunceli'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Tunceli'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Moğultay Mahallesi'ndeki bir kıraathanede iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle S.Ş, bıçakla H.G'yi göğsünden, Z.G'yi kolundan ve sırtından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzere olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekipleri, S.Ş'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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