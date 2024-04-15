Tunceli'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Tunceli'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Tunceli'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Moğultay Mahallesi'ndeki bir kıraathanede iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle S.Ş, bıçakla H.G'yi göğsünden, Z.G'yi kolundan ve sırtından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzere olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, S.Ş'yi gözaltına aldı.
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