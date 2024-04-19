Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu, Pülümür'deki helikopter kazasında şehit olanları andı

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Pülümür ilçesinde 18 Nisan 2017’de yaşanan helikopter kazasında şehit olan 12 kişi için anma mesajı yayımladı.

Vali Tekbıyıkoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "7 yıl önce ilimizde yaşanan elim helikopter kazasında şehadete ulaşan kahraman polislerimizin mertebeleri mübarek olsun. Tekraren emniyet teşkilatımızın ve kıymetli ailelerinin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

- Olay

Tunceli’nin Pülümür ilçesi kırsalında 18 Nisan 2017’de olumsuz hava şartları sebebiyle Emniyet Genel Müdürlüğüne ait "Sikorsky" tipi helikopter, Sarıgül köyündeki 2 bin 500 rakımlı Mahmutboğazı bölgesine düşmüş, kazada 7 polis memuru, 1 hakim, 1 astsubay, 3 mürettebat olmak üzere 12 kişi şehit olmuştu.