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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Tunceli Belediyesini ziyaret etti

        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Tunceli Belediyesine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 14:16 Güncelleme: 04.05.2024 - 14:16
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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Tunceli Belediyesini ziyaret etti
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        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Tunceli Belediyesine ziyarette bulundu.

        Hatimoğulları, çeşitli programlara katılmak üzere beraberindeki heyetle kente geldi.

        Partililer tarafından karşılanan Hatimoğulları, daha sonra Tunceli Belediyesi Eş Başkanları Cevdet Konak ve Birsen Orhan ile görüştü.

        Kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Hatimoğulları, belediye eş başkanlarına çalışmalarında başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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