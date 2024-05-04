DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Tunceli Belediyesini ziyaret etti
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Tunceli Belediyesine ziyarette bulundu.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Tunceli Belediyesine ziyarette bulundu.
Hatimoğulları, çeşitli programlara katılmak üzere beraberindeki heyetle kente geldi.
Partililer tarafından karşılanan Hatimoğulları, daha sonra Tunceli Belediyesi Eş Başkanları Cevdet Konak ve Birsen Orhan ile görüştü.
Kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Hatimoğulları, belediye eş başkanlarına çalışmalarında başarılar diledi.
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