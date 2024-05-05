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        Munzur Vadisi Milli Parkı kelebeklerle renklendi

        Tunceli'de ilkbaharın gelişiyle yeşillenen Munzur Vadisi Milli Parkı, rengarenk kelebeklere ev sahipliği yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 09:32 Güncelleme: 05.05.2024 - 09:32
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        Munzur Vadisi Milli Parkı kelebeklerle renklendi
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        Tunceli'de ilkbaharın gelişiyle yeşillenen Munzur Vadisi Milli Parkı, rengarenk kelebeklere ev sahipliği yapıyor.

        Yaklaşık 42 bin hektar alandan oluşan milli park, ormanlık alanları, bitki çeşitliliği ve su kaynaklarıyla birçok canlıya yaşam alanı sağlıyor.

        Dört mevsim turistleri ağırlayan milli parkta, havaların iyice ısınmasıyla bazı kelebek türleri de ortaya çıktı.

        Milli parktaki bitkiler arasında uçuşan kelebekler, kanatlarındaki desen ve renklerle dikkati çekiyor.

        Yaklaşık 130 tür kelebeğin kayıt altına alındığı bölgede, esmerboncuk, güzel azamet, dumanlı apollo, diken, alıç, sarı antenli zıpzıp, iparhan, çift noktalı brentis, çok gözlü gök mavisi, cadı ve küçük zıpzıp perisi gibi kelebekler görülebiliyor.

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