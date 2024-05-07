Munzur Vadisi Milli Parkı'nın ilkbahar güzelliği
Tunceli'deki eşsiz doğal güzellikleriyle ünlü Munzur Vadisi Milli Parkı, ilkbaharda yeşile büründü.
Tunceli'deki eşsiz doğal güzellikleriyle ünlü Munzur Vadisi Milli Parkı, ilkbaharda yeşile büründü.
Kent merkezine 8 kilometre uzaklıktan başlayarak Ovacık ilçesine kadar uzanan milli park, endemik türleri ve zengin bitki örtüsüyle dikkati çekiyor.
Yaklaşık 42 bin hektarlık milli parkta, çok sayıda memeli, kanatlı ve sürüngen türleri yaşıyor.
Birçok noktada şelalelerin de aktığı milli park, havaların iyice ısınmasıyla yeşillenen ağaçlar ve bitkilerle güzelliğine güzellik kattı.
Munzur Çayı'nın menderesler oluşturarak geçtiği milli park, Anadolu Ajansı ekibi tarafından dronla görüntülendi.
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