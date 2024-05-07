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        Munzur Vadisi Milli Parkı'nın ilkbahar güzelliği

        Tunceli'deki eşsiz doğal güzellikleriyle ünlü Munzur Vadisi Milli Parkı, ilkbaharda yeşile büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 09:02 Güncelleme: 07.05.2024 - 09:02
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        Munzur Vadisi Milli Parkı'nın ilkbahar güzelliği
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        Tunceli'deki eşsiz doğal güzellikleriyle ünlü Munzur Vadisi Milli Parkı, ilkbaharda yeşile büründü.

        Kent merkezine 8 kilometre uzaklıktan başlayarak Ovacık ilçesine kadar uzanan milli park, endemik türleri ve zengin bitki örtüsüyle dikkati çekiyor.

        Yaklaşık 42 bin hektarlık milli parkta, çok sayıda memeli, kanatlı ve sürüngen türleri yaşıyor.

        Birçok noktada şelalelerin de aktığı milli park, havaların iyice ısınmasıyla yeşillenen ağaçlar ve bitkilerle güzelliğine güzellik kattı.

        Munzur Çayı'nın menderesler oluşturarak geçtiği milli park, Anadolu Ajansı ekibi tarafından dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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