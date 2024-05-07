Tunceli'nin dağlarındaki terör yuvaları tek tek imha ediliyor

Tunceli'nin Hozat ve Nazımiye ilçeleri kırsalında düzenlenen operasyonlarda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 27 sığınak ve mağara imha edildi.

Sarp dağlar, derin vadiler ve ormanlarla kaplı kentte, Valilik ve İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde terörle mücadele kararlılıkla sürdürülüyor.

Bu kapsamda komandolar, jandarma özel hareket timleri (JÖH) ve güvenlik korucularının katılımıyla kentin en kritik noktalarına operasyonlar düzenleniyor.

Helikopter desteğinde arazide arama yapan güvenlik güçleri, son olarak Hozat'ta "Şehit Savcı Murat Uzun", Nazımiye'de ise "Şehit Uzman Jandarma Çavuş Ahmet Erol" operasyonlarını gerçekleştirdi.

Güvenli şekilde bu alanlarda yapılan aramalarda, 4 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silahlara ait 52 fişek ve 4 şarjör, av tüfeği, basma düzenekli 5 el yapımı patlayıcı, 37 G-3 piyade tüfeği fişeği ile şarjörü, 50 piyade tüfeği fişeği, 2 el yapımı patlayıcı anahtar sistemi, 7 el dürbünü, silah üstü keskin nişancı dürbünü ile çok sayıda teknik ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, delil niteliğindeki malzemelere el koyarak, sığınak ve mağaraları kullanılamaz hale getirdi.