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        Tunceli'nin dağlarındaki terör yuvaları tek tek imha ediliyor

        Tunceli'nin Hozat ve Nazımiye ilçeleri kırsalında düzenlenen operasyonlarda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 27 sığınak ve mağara imha edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 13:28 Güncelleme: 07.05.2024 - 13:28
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        Tunceli'nin dağlarındaki terör yuvaları tek tek imha ediliyor
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        Tunceli'nin Hozat ve Nazımiye ilçeleri kırsalında düzenlenen operasyonlarda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 27 sığınak ve mağara imha edildi.

        Sarp dağlar, derin vadiler ve ormanlarla kaplı kentte, Valilik ve İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde terörle mücadele kararlılıkla sürdürülüyor.

        Bu kapsamda komandolar, jandarma özel hareket timleri (JÖH) ve güvenlik korucularının katılımıyla kentin en kritik noktalarına operasyonlar düzenleniyor.

        Helikopter desteğinde arazide arama yapan güvenlik güçleri, son olarak Hozat'ta "Şehit Savcı Murat Uzun", Nazımiye'de ise "Şehit Uzman Jandarma Çavuş Ahmet Erol" operasyonlarını gerçekleştirdi.

        Zorlu arazi şartlarında görev yapan güvenlik güçleri, özel eğitimli köpeklerin katılımıyla Aliboğazı, Atnalı Anabarınma Alanı, Kuru Dere Mahallesi, Kızılca Mahallesi, Veliağa Mahallesi, Beşik Tepe Mahallesi, Boz Tepe ve Tahar Çayı bölgeleri ile Sülbüs Tepe bölgelerindeki terör yuvalarını aradı.

        Dere ve nehirleri, kurdukları halat sistemleriyle aşan komandoların, tırmanış ekipmanları bağladıkları eğitimli köpekleri de su üzerinde karşıdan karşıya geçirdikleri anlar kameralara yansıdı.

        Arazide yürütülen çalışma sonucunda dağlık alanda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 27 sığınak ve mağaranın yeri tespit edildi.

        Güvenli şekilde bu alanlarda yapılan aramalarda, 4 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silahlara ait 52 fişek ve 4 şarjör, av tüfeği, basma düzenekli 5 el yapımı patlayıcı, 37 G-3 piyade tüfeği fişeği ile şarjörü, 50 piyade tüfeği fişeği, 2 el yapımı patlayıcı anahtar sistemi, 7 el dürbünü, silah üstü keskin nişancı dürbünü ile çok sayıda teknik ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

        Jandarma ekipleri, delil niteliğindeki malzemelere el koyarak, sığınak ve mağaraları kullanılamaz hale getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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