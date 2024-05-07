Tunceli'de kaçak salep yumrusu toplayanlara 1 milyon 935 bin 705 lira ceza
Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde kaçak olarak salep yumrusu toplayan 5 kişiye, 1 milyon 935 bin 705 lira ceza kesildi.
Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde kaçak olarak salep yumrusu toplayan 5 kişiye, 1 milyon 935 bin 705 lira ceza kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi ekipleri, ilçenin Göktepe köyü civarında 5 kişinin kaçak olarak salep yumrusu topladığı ihbarını aldı.
Bunun üzerine jandarma ekibiyle bölgeye giden DKMP görevlileri, bu kişiler hakkında, yasal işlem başlatarak 1 milyon 935 bin 705 lira ceza uyguladı.
Kaçak toplanan 3 torba salep yumrusuna ise el konuldu.
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