Tunceli'de kaçak salep yumrusu toplayanlara 1 milyon 935 bin 705 lira ceza

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde kaçak olarak salep yumrusu toplayan 5 kişiye, 1 milyon 935 bin 705 lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi ekipleri, ilçenin Göktepe köyü civarında 5 kişinin kaçak olarak salep yumrusu topladığı ihbarını aldı.

Bunun üzerine jandarma ekibiyle bölgeye giden DKMP görevlileri, bu kişiler hakkında, yasal işlem başlatarak 1 milyon 935 bin 705 lira ceza uyguladı.

Kaçak toplanan 3 torba salep yumrusuna ise el konuldu.