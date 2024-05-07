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        Tunceli'de kaçak salep yumrusu toplayanlara 1 milyon 935 bin 705 lira ceza

        Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde kaçak olarak salep yumrusu toplayan 5 kişiye, 1 milyon 935 bin 705 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 16:56 Güncelleme: 07.05.2024 - 16:56
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        Tunceli'de kaçak salep yumrusu toplayanlara 1 milyon 935 bin 705 lira ceza
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        Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde kaçak olarak salep yumrusu toplayan 5 kişiye, 1 milyon 935 bin 705 lira ceza kesildi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi ekipleri, ilçenin Göktepe köyü civarında 5 kişinin kaçak olarak salep yumrusu topladığı ihbarını aldı.

        Bunun üzerine jandarma ekibiyle bölgeye giden DKMP görevlileri, bu kişiler hakkında, yasal işlem başlatarak 1 milyon 935 bin 705 lira ceza uyguladı.

        Kaçak toplanan 3 torba salep yumrusuna ise el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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