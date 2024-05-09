Tunceli'de intihar girişiminde bulunan kişiyi kurtaran polisler ödüllendirildi

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, makamında kabul ettiği polislere, özverili çalışmalarından dolayı başarı belgesi verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte intihar girişiminde bulunan kişiyi kurtaran polis memurlarına ödül verilmesi için Valilik binasında program düzenlendi.

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