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        Tunceli'de sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı

        Tunceli'de sosyal medya üzerinden "kolay para kazanma ve yatırım vaadiyle" dolandırıcılık yapan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 11:52 Güncelleme: 11.05.2024 - 11:52
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        Tunceli'de sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı
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        Tunceli'de sosyal medya üzerinden "kolay para kazanma ve yatırım vaadiyle" dolandırıcılık yapan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapanların yakalanması için çalışma yürüttü.

        Ekipler, yaptıkları inceleme sonucu M.S, A.E. ve S.E'nin, çok sayıda kişiyi kolay para kazanma ve yatırım vaadiyle yaklaşık 10 milyon lira dolandırdığını tespit etti.

        Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri Mersin'deki adreslerinde yakalayarak Tunceli'ye getirdi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.S. ve S.E. tutuklandı, A.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Operasyondaki aramalarda ise 4 cep telefonu, 3 sim kart, 4 pos cihazı ve 8 banka-kredi kartı ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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