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        Tunceli'de kadınlar aile destek merkezi sayesinde meslek öğreniyor

        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde ev ortamından uzaklaşmak isteyen kadınlar, aile destek merkezi bünyesindeki kurslara katılarak meslek öğreniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 10:25 Güncelleme: 16.05.2024 - 10:25
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        Tunceli'de kadınlar aile destek merkezi sayesinde meslek öğreniyor
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        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde ev ortamından uzaklaşmak isteyen kadınlar, aile destek merkezi bünyesindeki kurslara katılarak meslek öğreniyor.

        Sarp dağların arasında kurulu 1500 rakımlı Ovacık'ın geçtiğimiz yıl Pulur Mahallesi’nde açılan aile destek merkezi, kadınların vakitlerini verimli geçirerek sosyalleşebileceği bir mekan oldu.

        Ovacık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet yürüten merkezde, gerekli kayıt işlemlerinin ardından kadınlara kurs veriliyor.

        Haftanın 5 günü merkezin yolunu tutan kadınlar, halı dokuma, dikiş ve el sanatları atölyelerinde görevli usta öğreticilerden uygulamalı eğitimler alıyor.

        Bir yılda el becerilerini geliştiren kadınlar, genellikle çanta, cüzdan, şalvar, kilim ve heybenin yanı sıra ahşap malzemelerden hediyelik süs eşyaları üretiyor.

        Bu sayede meslek sahibi de olan kursiyerler, uzun uğraşlar sonucu yaptıkları ürünleri ilçe sakinlerine ve yöreye gelen yabancı turistlere satıyor.

        - 36 kadın atölyelerde ders alıyor

        Merkezde görevli eğitici Pınar Kayaoğlu Tokmak, AA muhabirine, kadınların sosyal ve ekonomik hayata atılmalarını sağlamak amacıyla çalıştıklarını söyledi.

        Yılın belirli zamanlarında kurs açtıklarını dile getiren Tokmak, şu anda 36 kadının dikiş, halı dokuma ve el sanatları atölyelerinde ders aldığını belirtti.

        Kadınların ekonomisine katkı sunmayı amaçladıklarını ifade eden Tokmak, "Burada yaptıkları ürünler kursiyer kadınlara kalıyor ve satışını yapabiliyorlar. Kursiyerler yaptıkları ürünleri ilerleyen zamanlarda ilçe merkezinde ve turistik Munzur Gözeleri'nde açılan stantlarda satabilecekler. Kadınlar ilçe merkezinden ve köylerden gelerek kurslarımıza katılıyor. Haftada 5 gün merkezdeler ve eğitimler sayesinde yeteneklerini keşfetme fırsatı buluyorlar." dedi.

        - "Şavak halılarını gün yüzüne çıkarmayı hedefliyoruz"

        Usta öğretici Gülfiraz Al da halı dokuma kurslarına 12 kadının kayıt yaptırdığını anlattı.

        Kurs sayesinde kadınların meslek öğrendiğine dikkati çeken Al, "Burada kadınlara maddi ve manevi destek sunuluyor. Ayrıca bizim bu bölgeye ait Şavak halılarımız var. Bu halılar kök boyadan yapılıyor. Şu anda kök boyayla ilgili henüz bir çalışmamız yok ama ilerleyen süreçlerde kök boya yapıp Şavak halılarını gün yüzüne çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

        Kursiyer Gülcan Gür de zamanının çoğunu ev ortamında geçirdiğini ve stres yaşadığını anlattı.

        Gür, aile destek merkezinde keyifli vakit geçirdiğini belirterek, "Evdeki dikiş makinem eskiydi ve merkeze geldiğim de yeni makinelerle tanıştım. Kurstaki eğitimlerimiz boyunca çanta, cüzdan, makyaj çantası ve yöresel şalvarlar ürettik." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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