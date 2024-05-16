Tunceli'de üniversite öğrencileri Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi

Konuşmaların ardından katılımcılar, Filistinliler için dua etti.

Munzur Üniversitesinde farklı bölümlerde okuyan bir grup öğrenci, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınamak için Rektörlük binası önünde bir araya geldi. Öğrenciler, "Soykırıma Hayır, Filistin'e Destek Siyonizme Lanet" pankartı açarak yemekhaneye kadar yürüdü.

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