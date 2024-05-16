Tunceli'de eylem ve etkinlikler 4 gün süreyle yasaklandı
Tunceli'de milli birlik ve beraberliği zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi amacıyla eylem ve etkinlikler 4 gün süreyle yasaklandı.
Tunceli'de milli birlik ve beraberliği zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi amacıyla eylem ve etkinlikler 4 gün süreyle yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, yasa dışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması için çeşitli tedbirlerin alındığı belirtildi.
Açıklamada, sadece Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinliklerin yapılabileceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ile kutlamalar ile spor faaliyetleri hariç olmak üzere açık ve kapalı alanlarda yapılabilecek her türlü eylemin il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. Maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A, B ve C Maddeleri gereğince 19.05.2024 günü saat 23.59'a kadar 4 gün süreyle yasaklanmıştır."
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.