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        Tunceli'de "Müzeler Haftası" çeşitli etkinliklerle kutlandı

        Tunceli'de "Müzeler Haftası" dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 12:14 Güncelleme: 17.05.2024 - 12:14
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        Tunceli'de "Müzeler Haftası" çeşitli etkinliklerle kutlandı
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        Tunceli’de "Müzeler Haftası" dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Tunceli Müzesi'nde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Programa katılan Vali Yardımcısı Okan Yenidünya, yaptığı konuşmada, Tunceli Müzesi'nin birçok ulusal ve uluslararası yarışmalara katıldığını söyledi.

        Müzenin üst üste iki yıl Avrupa'da Türkiye'yi temsil ettiğini belirten Yenidünya, "Müzemiz sadece sergilediği eserlerle değil, aynı zamanda topluma sağladığı eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarıyla da büyük bir rol üstlenmektedir. Tunceli Müzesi yöremizin binlerce yıllık geçmişini, farklı medeniyetlerin izlerini ve eşsiz kültürel mirasımızı barındırmaktadır." dedi.

        Yenidünya, müzedeki her bir eserin geçmişin kapılarını araladığını dile getirerek, "Bu yüzden müzeler sadece geçmişe dair birer vitrin değil, aynı zamanda kimliğimizi şekillendiren önemli eğitim merkezleridir. Toplumun ortak mirasıdır ve hepimizin sahip çıkması gereken değerlendir." ifadelerini kullandı.

        - "Avrupa ödülüyle başarı getirdi"

        İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Hakan Ulaşoğlu da Tunceli Müzesi binasının yaklaşık 80 yıllık olduğunun aktardı.

        Müzenin 5 bin 800 metre kapalı alanı olduğunu ifade eden Ulaşoğlu, şunları kaydetti:

        "Müzemizdeki bin 800 metrekarelik avluyu çok amaçlı düşünerek yaptık. Burada tiyatro, müzik ve konferans gibi etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 3 yıl önce kurulan bir müze olmasına rağmen bir Avrupa ödülüyle başarı getirdi. Tunceli'nin tarihinde bulunmayan bir kazı başlatıldı. Bu müze bize pek çok alanda ilkleri yaşattığı için müze müdürümüze ve personeline başarılarından dolayı sonsuz teşekkür ediyoruz.

        Konuşmaların ardından Yenidünya ve beraberindekiler, müzenin galeri salonundaki "Osman Hamdi Bey Kemahlıoğlu Özel Koleksiyonu" sergisinin açılışını yaptı.

        Müzik dinletisiyle devam eden etkinlik, öğrencilerin teşhir salonlarındaki eserleri çizmesinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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