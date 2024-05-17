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        Tunceli'de attan düşen kadın askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı

        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde dağlık alanda bindiği attan düşerek yaralanan kadın, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 18:26 Güncelleme: 17.05.2024 - 18:26
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        Tunceli'de attan düşen kadın askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı
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        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde dağlık alanda bindiği attan düşerek yaralanan kadın, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.

        İlçenin Gözeler köyüne bağlı Yılanlı mezrasında yaşayan Gülcan Balcı Kutlu, ışkın toplamak için Munzur dağlarına tırmandı.

        Dönüş yolculuğunda ata binen Kutlu, hayvanın huysuzlanması nedeniyle dengesini kaybederek yere düştü.

        Kutlu'nun yaralandığını fark eden yanındakiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kutlu, bölgeye çağrılan askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kutlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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