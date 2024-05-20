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        Tunceli'de çocuklar kentin güzelliklerini sıcak hava balonundan izledi

        Tunceli'de çocuklar, kentin güzelliklerini sıcak hava balonundan izleyerek güzel zaman geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 17:09 Güncelleme: 20.05.2024 - 17:09
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        Tunceli'de çocuklar kentin güzelliklerini sıcak hava balonundan izledi
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        Tunceli'de çocuklar, kentin güzelliklerini sıcak hava balonundan izleyerek güzel zaman geçirdi.

        Valilik tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Mameki Parkı'nda çocuklar için etkinlik düzenlendi.

        Etkinliğe aileleriyle katılan çocuklar, gruplar halinde sıcak hava balonuna bindirildi.

        Kentin güzelliklerini havadan izleme fırsatı bulan çocuklar keyifli zaman geçirdi.

        Vali Bülent Tekbıyıkoğlu da çocuklarla balona binip mutlu anlarına eşlik etti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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