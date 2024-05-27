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        Tunceli'deki Munzur Gözeleri'nde piknik ve kamp faaliyetleri yasaklandı

        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, 1. derece doğal sit alanı olan Munzur Gözeleri'nin belirli alanlarında, piknik ve kamp faaliyetleri geçici süreyle yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 12:31 Güncelleme: 27.05.2024 - 12:31
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        Tunceli'deki Munzur Gözeleri'nde piknik ve kamp faaliyetleri yasaklandı
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        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, 1. derece doğal sit alanı olan Munzur Gözeleri'nin belirli alanlarında, piknik ve kamp faaliyetleri geçici süreyle yasaklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Munzur Gözeleri'nde turistlere daha iyi hizmet sunmak amacıyla İl İdaresi Kanunu uyarınca 1 Haziran-15 Eylül tarihlerinde geçerli olmak üzere bazı kararların alındığı belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Ziyaret köyündeki Munzur Gözeleri'nde köy içerisindeki köprüden batı istikametine doğru su kaynağının çıktığı ilk bölgeye kadar su kenarında ve çevresinde ateşli ve ateşsiz piknik yapmak, dışarıdan malzeme getirerek konaklama yapmak yasaktır. Gözeler içerisinde vatandaşların suya girmesi, kamp kurması ve karavan ile konaklaması yasaktır. Gözeler içerisinde vatandaşların ağaç ve bitki toplaması, bölgeye çöp bırakması yasaktır. Gözeler içerisinde engelli ve yaşlı vatandaşların araçları hariç araç alınması yasaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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