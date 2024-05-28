Tunceli'de dağlık arazide yolunu kaybeden kişi askeri helikopterle kurtarıldı

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları çalışmayla Barış B'nin telefon sinyallerini inceleyip yerini tespit etti.

Dağlık alanda bir süre vakit geçiren Barış B, dönüş yolculuğunda ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kaybolduğunu bildirdi.

İstanbul'dan kente gelen Barış B, yörenin güzelliklerini görmek için Nazımiye'deki Haydar Baba Türbesi ve Düzgün Baba bölgesine gezmeye gitti.

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