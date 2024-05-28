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        Tunceli'de arama kurtarma gönüllüleri AFAD'ın eğitimleriyle deneyim kazanıyor

        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri gönüllülere enkazda arama kurtarma eğitimi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 16:46 Güncelleme: 28.05.2024 - 16:46
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        Tunceli'de arama kurtarma gönüllüleri AFAD'ın eğitimleriyle deneyim kazanıyor
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        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri gönüllülere enkazda arama kurtarma eğitimi verdi.

        Deprem kuşağında yer alan kentte, olası afetlere ve acil durumlara hızlı müdahale için çeşitli çalışmalar hayata geçiriliyor.

        Ovacık ilçesinde de Kaymakam İsmail Erdoğan ve Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün öncülüğünde, 20 kişiden oluşan "Ovacık Arama Kurtarma" ekibi oluşturuldu.

        Gerekli işlemler sonrası AFAD personeli Özgür Aydoğdu'dan ders almaya başlayan gönüllüler, ilçede belirlenen alanlarda 6 gün süren eğitim programına katıldı.

        Programda ilk olarak teorik bilgiler alan gönüllüler, daha sonra Pulur Mahallesi'nde yıkılması planlanan eski belediye lojmanlarında tatbikat gerçekleştirdi.

        Senaryo gereği, deprem sonrası çöken bir binanın enkazına giren gönüllüler, hilti ve kazma yardımıyla duvarları delip yaralıları dışarı çıkardı.

        Kentte AFAD koordinasyonunda bu yıl yürütülen çalışmalarla, 517 gönüllü vatandaş ile 1265 jandarma ve 353 emniyet personeli arama kurtarma eğitimlerinden faydalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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