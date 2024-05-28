Tunceli'de arama kurtarma gönüllüleri AFAD'ın eğitimleriyle deneyim kazanıyor

Kentte AFAD koordinasyonunda bu yıl yürütülen çalışmalarla, 517 gönüllü vatandaş ile 1265 jandarma ve 353 emniyet personeli arama kurtarma eğitimlerinden faydalandı.

Senaryo gereği, deprem sonrası çöken bir binanın enkazına giren gönüllüler, hilti ve kazma yardımıyla duvarları delip yaralıları dışarı çıkardı.

Programda ilk olarak teorik bilgiler alan gönüllüler, daha sonra Pulur Mahallesi'nde yıkılması planlanan eski belediye lojmanlarında tatbikat gerçekleştirdi.

Ovacık ilçesinde de Kaymakam İsmail Erdoğan ve Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün öncülüğünde, 20 kişiden oluşan "Ovacık Arama Kurtarma" ekibi oluşturuldu.

Deprem kuşağında yer alan kentte, olası afetlere ve acil durumlara hızlı müdahale için çeşitli çalışmalar hayata geçiriliyor.

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