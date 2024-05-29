Çemişgezek'te sinek ve haşerelere karşı ilaçlama yapılıyor

Çemişgezek ilçesinde sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması başlatıldı.

Belediye koordinesinde çalışma yapan ekipler, araçlarla mahalle ve sokakları gezerek ilaçlama yapıyor.

Ekipler, bu sayede vatandaşların park, bahçe ve mesire alanlarında daha rahat vakit geçirmesini sağlıyor.

Sinek ve haşereyle mücadelede Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tavsiye edilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ilaçlar kullanılıyor.