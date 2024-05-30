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        Tunceli'de mezarlık ve çevresinde çıkan yangın söndürüldü

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde mezarlık alan ve çevresindeki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 10:07 Güncelleme: 30.05.2024 - 10:09
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        Tunceli'de mezarlık ve çevresinde çıkan yangın söndürüldü
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        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde mezarlık alan ve çevresindeki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İlçeye bağlı Akçapınar köyünde mezarlık ve kuru otlarla kaplı arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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