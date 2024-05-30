Tunceli'deki Ahpanos ve Kutudere vadilerinin korunması için çalışma başlatıldı

Tunceli'de doğal güzellikleriyle öne çıkan Ahpanos ve Kutudere vadilerinin koruma altına alınması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte huzur ve sükun ortamının sağlanmasıyla Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatları doğrultusunda bazı çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Kentin doğal kaynakları, biyolojik çeşitliliği, endemik türlerinin yoğunluğu, yaban hayatının zenginliği ve rekreasyonel potansiyeli yüksek bölgeleri için önemli kararlar alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan komisyon, çeşitli bölgelerde statülü korunan alanların tespitine yönelik çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bu çalışmalar sonucunda, Ahpanos Vadisi'nin taşıdığı kaynak değerleri ve biyolojik çeşitliliğiyle Munzur Vadisi Milli Parkı ile benzerlikler taşıma ve bu parkın devamı niteliğinde olması nedeniyle, Munzur Vadisi Milli Parkı sınırlarına dahil edilerek parkın genişletilmesi ve revize edilmesi çalışması başlatılmıştır. Ayrıca Tunceli merkez ilçe sınırlarında bulunan Kutudere Vadisi bölgesinin sahip olduğu kaynak değerler bakımından özel bir öneme sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, Kutudere Vadisi'nin yaban hayatı geliştirme sahası olarak Tarım ve Orman Bakanlığına teklif edilmesine karar verilmiştir."