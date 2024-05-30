Tunceli'de mantar toplarken yaralanan kadın askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı Nuran K, bir süre sedyeyle taşındıktan sonra bölgeye çağrılan askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Nuran K’nin sol ayağında kırık olduğunu fark eden yanındakiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi.

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