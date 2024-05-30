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        Tunceli'de mantar toplarken yaralanan kadın askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı

        Tunceli'nin Pülümür ilçesinde dağlık alanda mantar toplarken düşüp ayağı kırılan kadın, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 17:06 Güncelleme: 30.05.2024 - 17:06
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        Tunceli'de mantar toplarken yaralanan kadın askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı
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        Tunceli’nin Pülümür ilçesinde dağlık alanda mantar toplarken düşüp ayağı kırılan kadın, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        İlçeye bağlı Kırklar köyü kırsalına mantar toplamaya giden 55 yaşındaki Nuran K, arazide yürürken dengesini kaybedip düştü.

        Nuran K’nin sol ayağında kırık olduğunu fark eden yanındakiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi.

        İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı Nuran K, bir süre sedyeyle taşındıktan sonra bölgeye çağrılan askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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