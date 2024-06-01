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        Tunceli'de kadınlar ekmek üretimindeki zorluğun üstesinden imece usulüyle geliyor

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kadınlar, imece usulüyle ekmek pişirerek dayanışma örneği sergiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 09:54 Güncelleme: 01.06.2024 - 09:55
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        Tunceli'de kadınlar ekmek üretimindeki zorluğun üstesinden imece usulüyle geliyor
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        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kadınlar, imece usulüyle ekmek pişirerek dayanışma örneği sergiliyor.

        Günlük yaşamlarını genellikle ev ortamında geçiren ilçedeki kadınlar, bazı zamanlarda ailelerin tüketmesi için geleneksel yöntemlerle ekmek pişiriyor.

        Özverili bir çalışmayla leğenlerde hamur yoğuran kadınlar, daha sonra kapılarının önünde yaktıkları ateşin üzerinde ekmek pişirmeye başlıyor.

        Ekmek üretirken sac kullanmayı tercih eden kadınlar, iş yoğunluklarını azaltmak için de imece usulüyle çalışma yürütüyor.

        Bu sayede komşuluk ilişkilerini güçlendiren kadınlar, ekmek yapımını daha hızlı ve kolay şekilde tamamlıyor.

        Belgin Tepe, AA muhabirine, sıcak günlerde ekmek yapımının zor olduğunu söyledi.

        Ateş karşısında saatlerce mesai yaptıklarını belirten Tepe, "Genellikle yufka ekmeği pişiriyoruz ve mahallenin kadınları olarak imece usulüyle birbirimize yardım ediyoruz. Bu durumda komşular arasında dayanışmanın ve beraberliğin en güzel örneği oluyor." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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