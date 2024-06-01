Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu, deprem riskine karşı kentte yürütülen çalışmaları inceledi:

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, deprem riskine karşı il merkezi ve bazı ilçelerde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Tekbıyıkoğlu, beraberindeki Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Bedri Sinan Gül, Dönüşüm Alanları 2. Daire Başkanı Mehmet Bedestenci, Tunceli Kentsel Dönüşüm Müdürü Melih Melik Kara ve bazı yetkililer ile Ovacık ve Nazımiye ilçelerine ziyarette bulundu.

İlçelerdeki depreme dayanıksız alanları inceleyen Tekbıyıkoğlu, bir süredir devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili muhtarlarla görüştü.

- "Devletin riskli bölgelerde çeşitli çalışmaları ve vatandaşlara desteği var"

Kentte 2 bin 500 civarında arama kurtarma ekibi oluşturduklarını dile getiren Tekbıyıkoğlu, kamu konutları ve hizmet binalarının hepsini depreme dayanıklı hale getirmeye çalıştıklarını belirtti.

Tekbıyıkoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Tunceli'nin deprem kuşağında yer alan bir şehir olduğunu söyledi.

Vatandaşların taleplerini de dinleyen Tekbıyıkoğlu, daha sonra il merkezindeki depreme dayanıksız ve yıkımına başlanan TİMAŞ konutlarında inceleme yaptı.

İl merkezi ve ilçelerdeki riskli okulların yıkıldığını bildiren Tekbıyıkoğlu, "Bununla beraber olası deprem öncesinde dönüştürme çalışmalarımız kapsamında riskli alanları da belirledik. İlimizde toplam 8 bölgede 134 yapı ve 798 tane bağımsız bölümün bir deprem anında çok büyük ihtimalle ayakta kalamayacağını tespit ettik. Devletin de riskli bölgelerde çeşitli çalışmaları ve vatandaşlara desteği var." dedi.

Tekbıyıkoğlu, kentsel dönüşüm için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla yakın bir çalışma içerisinde olduklarını aktardı.