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        Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu, deprem riskine karşı kentte yürütülen çalışmaları inceledi:

        Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, deprem riskine karşı il merkezi ve bazı ilçelerde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 18:03 Güncelleme: 01.06.2024 - 18:03
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        Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu, deprem riskine karşı kentte yürütülen çalışmaları inceledi:
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        Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, deprem riskine karşı il merkezi ve bazı ilçelerde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

        Tekbıyıkoğlu, beraberindeki Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Bedri Sinan Gül, Dönüşüm Alanları 2. Daire Başkanı Mehmet Bedestenci, Tunceli Kentsel Dönüşüm Müdürü Melih Melik Kara ve bazı yetkililer ile Ovacık ve Nazımiye ilçelerine ziyarette bulundu.

        İlçelerdeki depreme dayanıksız alanları inceleyen Tekbıyıkoğlu, bir süredir devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili muhtarlarla görüştü.

        Vatandaşların taleplerini de dinleyen Tekbıyıkoğlu, daha sonra il merkezindeki depreme dayanıksız ve yıkımına başlanan TİMAŞ konutlarında inceleme yaptı.

        Tekbıyıkoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Tunceli'nin deprem kuşağında yer alan bir şehir olduğunu söyledi.

        Kentte 2 bin 500 civarında arama kurtarma ekibi oluşturduklarını dile getiren Tekbıyıkoğlu, kamu konutları ve hizmet binalarının hepsini depreme dayanıklı hale getirmeye çalıştıklarını belirtti.

        - "Devletin riskli bölgelerde çeşitli çalışmaları ve vatandaşlara desteği var"

        İl merkezi ve ilçelerdeki riskli okulların yıkıldığını bildiren Tekbıyıkoğlu, "Bununla beraber olası deprem öncesinde dönüştürme çalışmalarımız kapsamında riskli alanları da belirledik. İlimizde toplam 8 bölgede 134 yapı ve 798 tane bağımsız bölümün bir deprem anında çok büyük ihtimalle ayakta kalamayacağını tespit ettik. Devletin de riskli bölgelerde çeşitli çalışmaları ve vatandaşlara desteği var." dedi.

        Tekbıyıkoğlu, kentsel dönüşüm için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla yakın bir çalışma içerisinde olduklarını aktardı.

        Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü ile bazı alanlarda inceleme yaptıklarını belirten Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti:

        "Yaptığımız çalışmalar sonucunda bu 8 bölgeyi riskli ve rezerv alan olarak tespit ettik. Buradaki binaların yıkımı ve yapımında eğer vatandaşımızın yüzde 51'lik iknası olursa bu riski yapılar devletimiz tarafından yıkılacak. TOKİ'nin çalışmalarıyla yine neredeyse aynı katlarda ve blok sayısında binalar ortaya çıkacak. Önemli bir kısmı da devlet süspansiyonunda olacak. Geri kalanını da kişilerin ekonomik durumuna göre taksitlendirilip ödeme kolaylığı sağlanacak. Artık kimseyi enkaz altından kaldırmak istemiyoruz."

        Tekbıyıkoğlu, Tunceli'yi depreme dirençli bir şehir haline getirmeye ve en zayıf noktalarını kuvvetlendirmeye çalıştıklarını vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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