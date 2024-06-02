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        Seçimlerin yenilendiği Tunceli'nin Akpazar beldesinde oy kullanma işlemi başladı

        Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde seçmenler, belediye başkanlığı seçimi için sandık başına gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 09:34 Güncelleme: 02.06.2024 - 09:34
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        Seçimlerin yenilendiği Tunceli'nin Akpazar beldesinde oy kullanma işlemi başladı
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        Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde seçmenler, belediye başkanlığı seçimi için sandık başına gitti.

        Akpazar beldesinde, YSK tarafından 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin iptal edilmesi nedeniyle belediye başkanlığı seçimi yeniden yapıldı.

        Saat 08.00’da oy verme işleminin başlamasıyla beldedeki seçmenler, sandıkların kurulduğu Akpazar Ortaokulu ve 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesine geldi.

        Sandık görevlilerince kimlik bilgileri kontrol edilen seçmenler, daha sonra zarf ve pusulalarını alarak oylarını kullandı.

        Beldede, 10 sandıkta 1700 seçmen oy verme işlemi gerçekleştirecek.

        Jandarma ekipleri de okulların çevresinde güvenlik önlemi aldı.

        Akpazar beldesinde AK Parti, 31 Mart’taki seçimlerde sandık görevlilerince bazı seçmenlere belediye başkanlığı pusulası verilmediği iddiasıyla seçim sonuçlarına itiraz etmiş ve incelemenin ardından itirazı kabul eden Yüksek Seçim Kurulu seçimi iptal etmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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