Seçimlerin yenilendiği Tunceli'nin Akpazar beldesinde oy kullanma işlemi başladı

Akpazar beldesinde AK Parti, 31 Mart’taki seçimlerde sandık görevlilerince bazı seçmenlere belediye başkanlığı pusulası verilmediği iddiasıyla seçim sonuçlarına itiraz etmiş ve incelemenin ardından itirazı kabul eden Yüksek Seçim Kurulu seçimi iptal etmişti.

Sandık görevlilerince kimlik bilgileri kontrol edilen seçmenler, daha sonra zarf ve pusulalarını alarak oylarını kullandı.

Akpazar beldesinde, YSK tarafından 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin iptal edilmesi nedeniyle belediye başkanlığı seçimi yeniden yapıldı.

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